Myrta Merlino difesa da Mediaset per esclusiva assassino di Modena

(Di martedì 24 settembre 2024) L'intervista a Lorenzo Carbone, il cinquantenne che ha confessato di aver ucciso sua madre Loretta Levrini, trasmessa inda Pomeriggio Cinque ha sollevato un polverone sui social. In molti, compresi esponenti del mondo giornalistico come Gaia Tortora, hanno criticato duramente la decisione di mandare in onda l'intervista a un uomo in evidente stato confusionale. La conduttriceha difeso la scelta del programma, sostenendo che la notizia prevale sempre, anche di fronte alle critiche deontologiche. L'inviato Fabio Giuffrida ha intervistato Lorenzo Carbone davanti alla sua abitazione, poco dopo che l'uomo era tornato a casa dopo essere scomparso per una notte. Carbone, in stato di confusione, ha ammesso di aver ucciso la madre anziana, malata di demenza, una confessione scioccante avvenuta sotto gli occhi delle telecamere.