Milan Matteo Gabbia | il Villareal mi ha fatto crescere ma ora…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 24 settembre 2024)incontra i suoi tifosi rossoneri ao dopo la grande prova decisiva nel derby e parla del suo periodo alUn percorso pieno d’impegno e dedizione, quello diche all’inizio di questo 2024 è tornato in rossonero dopo la breve, ma intensa e decisiva, permanenza in Liga al. Il difensore rossonero sembra essere tornato rinvigorito e con grande e maggiore consapevolezza dei suoi mezzi. Dopo aver deciso il derby, il difensore incontra i suoi tifosi ao e commenta la sua esperienza nel club spagnolo, sottolineando di come sia stata importante come tappa, oltre ad avergli dato la possibilità di giocare con continuità e di conoscere un calcio nuovo. Adesso però, vuole godersi ogni attimo al, il più possibile: Sono stati una parte della mia crescita e del mio percorso.