Meloni premiata da Musk a New York | il discorso integrale

(Di martedì 24 settembre 2024) Pubblichiamo qui di seguito ilche la premier Giorgiaha tenuto a Newritirando il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council. Buonasera a tutti, e grazie per avermi ospitato. La mia più profonda gratitudine va al Presidente John Rogers, al Presidente Frederick Kempe e a tutto l’Atlantic Council per questo illustre riconoscimento di cui sono molto orgogliosa. E ringrazio Elon per le belle parole che ha avuto per me e per il suo prezioso genio per l'epoca in cui viviamo. Ho riflettuto molto su come presentare ildi questa sera. Inizialmente ho pensato di sottolineare l'orgoglio che provo tutt’ora per essere la prima donna a ricoprire la carica di Primo Ministro in una Nazione straordinaria come l'Italia.