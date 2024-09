Meloni lodata da Musk da New York suona la carica all’Occidente

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 24 settembre 2024) NEW(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Da new, dove ha ricevuto il Global Citizen Award dell’Atlantic Council, la premier Giorgiala “sveglia”che non deve “rassegnarsi all’idea del suo declino”.ha parlato dopo essere stata introdotta prima da un video celebrativo, che la vedevano in azione con i grandi leader del mondo, lei prima donna a rappresentare il governo italiano. È stato Elona prendere la parola per presentare il presidente del Consiglio. Il Ceo di Tesla ha detto di essere onorato di introdurre una persona che ammira, così “bella dentro quanto fuori”, tessendo le lodi diper aver “fatto un lavoro incredibile: l’Italia sta registrando crescita e occupazione record”.