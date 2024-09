Meloni e Tajani nullità politiche complici dei crimini di guerra di Netanyahu | parla Pellegrini M5S

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 settembre 2024) In Medio Oriente la situazione è sempre più critica. Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Difesa alla Camera, come giudica le operazioni israeliane in Libano? “È un attacco preventivo di dimensioni e portata illogiche e spropositate ed è la diretta conseguenza del disegno folle e criminale diche, come un nuovo dottor Stranamore, usa laper garantirsi la sua personale sopravvivenza politica. Uno scriteriato che è disposto a incendiare l’intero Medio Oriente, mettendo in pericolo la sicurezza stessa del suo popolo, pur di rimanere al potere grazie al sostegno dei falchi dell’estrema destra ortodossa israeliana.sa bene che la pace determinerebbe la sua fine politica e la sua probabile condanna al processo che lo vede accusato di corruzione, frode e abuso d’ufficio.