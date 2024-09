L’Ucraina vuole gli Eurofighter per ottenere la supremazia aerea

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) La guerra d’Ucraina si avvia a entrare nel suo 31esimo mese di scontri, e se da un lato l’offensiva a sorpresa di Kursk è riuscita a far guadagnare terreno a Kyiv nel territorio della Federazione Russa, l’offensiva di Mosca nel Donbass non accenna ad alleggerire la pressione. Nel frattempo, lo scontro nei cieli delrimane a favore della Russia, la quale può impiegare più mezzi — tra aerei, missili, droni ed elicotteri — per colpire le posizioni ucraine e fornire supporto aereo ravvicinato ai propri reparti di terra. I soli sistemi di difesaoccidentali, dislocati a protezione di infrastrutture energetiche e aree urbane, non bastano a fornire una copertura sufficiente a proteggere l’intera linea del fronte.