La storia di Ramadan scheggia dell’immane tragedia di Gaza

(Di martedì 24 settembre 2024) Questa è una piccolainiziata ben prima del 7 ottobre 2023, è unadi un’immane. Ve la racconto a partire da un messaggio che mi ha inviato la mia amica Nara Ronchetti di Assopace Palestina. È l’8 ottobre 2023. Mando un messaggio Whatsapp a: “Come va? Com’è la situazione?”. “Buongiorno. Non preoccuparti, stiamo bene: ci stiamo trasferendo a Rafah dai miei suoceri e restiamo lì fino a che la situazione non torna tranquilla”. Con, piccolo editore e libraio di, ci eravamo conosciuti due anni prima, quando lo avevamo aiutato con un crowdfunding a rimettere in piedi il suo negozio e il laboratorio distrutti da un raid israeliano insieme alla sua casa. La notizia era apparsa sul Corriere della Sera a firma di Davide Frattini e con estrema fatica eravamo riusciti a comperare una stampante che gli aveva consentito di ripartire.