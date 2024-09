La cicale e i numeri primi | il ruolo della matematica nella spiegazione scientifica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Laè utilizzata in biologia, come in ogni scienza, per ottenere modelli descrittivi e fare previsioni sperimentalmente verificabili. Tuttavia, come mi è stato recentemente fatto osservare, una cosa è utilizzare laper poter studiare i fatti naturali, altra è trovarestessa ladi un fenomeno. Esistono esempi digenuinamenteche renda interamente conto, per esempio, di un fatto biologico, senza limitarsi a fatti particolarissimi e speciali? E in che senso è possibile trovare in essa spiegazioni di un fatto del mondo reale? Credo che la trattazione di un esempio possa servire da risposta generale, anche per comprendere meglio il sensostessa domanda. In molte parti dell'America del Nord, si assiste periodicamente ad una vera e propria invasione di, appartenenti a varie specie del genere Magicicada.