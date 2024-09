Juventus a gennaio subito un colpo | Giuntoli stanzia il tesoretto

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di martedì 24 settembre 2024) La, in questi giorni, ha ricominciato a pensare al mercato invernale. Individuato il rinforzo adatto: 14 milioniti. La, in questo primo scorcio di campionato, può sorridere a metà. Sono infatti diverse le criticità che stanno rallentando la marcia dei bianconeri in campionato tra cui la sterilità del reparto offensivo ed il mancato ambientamento, fin qui, di uno dei fiori all’occhiello del mercato estivo ovvero Douglas Luiz. Thiago Motta, al tempo stesso, può ritenersi ampiamente soddisfatto per la solidità del reparto divensivo, mai bucato nelle 5 gare di campionato affrontate finora. Cristianopensa già al mercato invernale (Ansa) – Serieanews.comL’unica rete subita è stata quella in Champions League, ad opera del PSV Eindhoven (ininfluente per il risultato finale).