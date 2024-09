Juve si ferma Adzic | torna dopo la sosta Conceicao per il Lipsia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Torino, 24 settembre 2024 – Dovrà rimandare ancora una volta il suo debutto Vasilje. Il talento classe 2005, che a Thiago Motta piace molto, rientrerà con ogni probabilitàlaper le nazionali. Il talento, prelevato a gennaio anticipando la concorrenza, in particolare del Bologna di Giovanni Sartori, ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra e questa mattina non si è allenato con la squadra. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno alle due settimane, significa perre a disposizioneladi inizio ottobre. Rimandato l’appuntamento con la Serie A per il mediano su cui Motta ha risposto grandi aspettative e speranze. Servirà tempo. Thiago può avere inun mediano tutto fare, da inserimento in fase offensiva ma anche da buona predisposizione difensiva. E’ invece più vicino al rientro Francisco, che sta perre.