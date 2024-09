Justin Bieber vittima di Diddy? Il video del 2009 e i messaggi nascosti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 24 settembre 2024)(anche se tutti noi millennials lo conosciamo con lo pseudonimo di Puff Daddy) è finito in carcere accusato, fra le tante cose, di sfruttamento della prostituzione e traffico di essere umani. Accuse che non riportano a singoli casi, ma a un vero e proprio sistema che andava avanti da decenni. Per questo motivo in queste ore tutta Hollywood sta tremando perché com’è possibile che i suoi amici e le sue fidanzate non fossero a conoscenza di questa doppia vita del rapper? Fra questi anche. Il cantante, che è recentemente diventato padre, ha preso le distanze dama in realtà in più di un’occasione lo ha descritto come il suo mentore musicale e solo nel 2023 ha partecipato al suo disco, The Love Album: Off The Grid.