Inps il Reddito di libertà a quasi 3mila donne Matone | Bene serve un grande sforzo corale

(Di martedì 24 settembre 2024) C’è anche la fotografia dell’applicazione deldinel Rapporto2024. Alla data del 31 maggio l’Istituto ha ricevuto da parte dei Comuni 6.489 richieste di sostegno da parte divittime di violenza, accogliendone e liquidandone già 2.772, circa il 40%. Le richieste sono arrivate attraverso il servizio online messo a disposizione dall’Istituto e rivolto alleseguite dai centri anti-violenza che si trovano in condizione di povertà, senza figli o con figli minori. I numeri deldierogato dall’Il contributo, che arriva dalle risorse stanziate a livello nazionale per un budget complessivo di 13.550.400 euro, è pari a un importo massimo di 400 euro mensili pro capite ed è concesso in un’unica soluzione per un periodo massimo di dodici mesi.