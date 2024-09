Incidente devastante coinvolti mezzi pesanti | strada chiusa e soccorsi al lavoro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto intorno alle 13 di oggi, 24 settembre, due camion sulla via Pontina tra il chilometro 32 e il chilometro 33. Ancora da capire l'esatta dinamica. A quanto si apprende i due autoarticolati, all'altezza di Pomezia, si sono urtati, sbandando. Uno dei due mezzi ha riportato danni su tutta la fiancata. La cabina dell'altro camion, invece, è rimasta distrutta. In tilt il traffico. Sul posto i medici del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Racconta Today come: "I pompieri della squadra 22/A di Pomezia hanno subito soccorso uno dei due autisti, che è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso".