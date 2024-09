In un giorno la pioggia di un mese | dramma maltempo a S Vincenzo e Castagneto danni e paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) San(Livorno), 24 settembre 2024 – Un pomeriggio di, con le persone intrappolate in casa o prigioniere delle loro auto. E una notte di soccorsi, quella fra lunedì e martedì. Pergravi anche all’agricoltura, particolarmente fiorente nella zona. Torna ilin Toscana. I comuni di SanCarducci sono stati colpiti da un temporale di intensità epocale, che accade ogni cinquanta sessant’anni. Sono oltre duecento i millimetri dicaduti in una manciata di ore. Una quantità di acqua impressionante, che è di solito pari a quella di unpiovoso. Un temporale che era stato annunciato da un'allerta gialla ma che ha provocatoingenti. E si torna a parlare dunque del, di episodi che si ripropongono con una frequenza altissima in varie zone.