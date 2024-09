Il giallo di Sinwar | il capo di Hamas è vivo? Scontro tra gli 007

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Che fine ha fatto Yahya? Sulla sorte del leader militare disi è aperto un confronto tra agenzie di intelligence israeliane. Da un lato c’è Aman, il direttorato dell’intelligence di Idf, che avvalora l’ipotesi, dall’altro c’è lo lo Shin Bet, il servizio segreto per l’interno, che la nega. L’altroieri, in un rapprto allo Stato maggiore, Aman, partendo della mancanza di informazioni da un paio di settimane sulla sorte di, riportava una serie di informazioni raccolte tra fonti confidenziali palestinesi che sembravano supportare la possibilità chefosse stato ucciso in uno dei bombardamenti israeliani nella Striscia.