Il campione e la zanzara a Brugnato Una bottega creativa in movimento

(Di martedì 24 settembre 2024) Tutti sono in bicicletta in questo spettacolo atipico, attori e pubblico, per attraversare lo spazio e il tempo sul fiume del Novecento. Dopo il debutto al castello di Madrignano con la compagnia teatrale sarda Rossolevante, il secondo evento della rassegna curata dal Consorzio Il Cigno, avrà luogo acon la partecipazione di Faber Teater che presenterà, sabato alle 16, ‘Ile la’. La compagnia piemontese si definisce come un gruppo di artigiani teatrali, un ensemble che condivide un cuore musicale e una poetica, che crede in un teatro che accoglie e si completa creando relazioni, unaindove cercare, gioire, cantare, stupirsi.