I trucchi di stile di GQ per il vostro guardaroba

(Di martedì 24 settembre 2024) Non c'è nulla di più liberatorio di vestirsi. Sembra paradossale, ma è così. Vestirsi come volete è un piccolo atto di ribellione quotidiana, ilmodo di dire al mondo chi siete. Bellissimo no? Vestirsi, purtroppo, è anche routine. Vi svegliate la mattina, dovete andare al lavoro e non avete idea di cosa mettervi. La vostra camicia preferita è da stirare, la t-shirt che indossate in caso di emergenza è sporca e adesso che ci fate caso, i pantaloni che vi siete appena messi hanno una vistosa macchia. Per correre ai ripari, ma soprattutto per trovare un po' di ispirazione, GQ ha raccolto alcunidiper salvare il. Tranquilli, non c'è bisogno di ringraziarci. Bomber: Ten C; Felpa e maglia: Capobianco; Jeans: Harmont & Blaine; Scarpe: AutryUna t-shirt con sopra una felpa con zip con sopra una giacca.