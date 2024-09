I mille personaggi di Shamzy dalla casalinga allo studente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il suo nome è Andrea Di Raimo, ma sui social il tiktoker da 2 milioni di follower, classe 2000, è conosciuto come. Spopola in rete con le gag comiche, ma usa la sua ironia anche per sensibilizzare i giovani sulla formazione e sull’educazione sessuale. "Ho cominciato facendo video di gaming, ovvero dei filmati mentre giocavo ai videogiochi – racconta –. Poi mi sono fermato e ho ripreso nel 2019 con contenuti comici. Mi sono subito accorto che riuscivo ad attirare sempre più pubblico. Interpreto diversiuniversitario". Oggi il tiktoker con i suoi video è riuscito a crearsi un lavoro tutto tuo tanto da abbandonare gli studi.ha raccontato la sua storia al Coop Summit ‘24, un evento dedicato all’esplorazione dell’imprenditoria giovanile attraverso la lente dell’innovazione cooperativa. a cura di Maurizio Costanzo