' Gli italiani sempre più favorevoli ai pagamenti digitali'

(Di martedì 24 settembre 2024) Anche in Italia isenza contanti sono diventati strutturali e l'uso del contante èpiù contenuto. E' quanto emerge dalla ventiduesima Edizione dell'Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments curato da Assofin, Ipsos e Nomisma presentato nella sala Matteotti della Camera. Nel 2023, infatti, ieffettuati con strumenti diversi dal contante a livello nazionale è cresciuto del +14%. Secondo il rapporto, il numero delle carte di credito attive si è attestato a 13,5 milioni (in leggero aumento rispetto al 2022) e il valore delle transazioni è in crescita del +7.6% attestandosi a 1,6 miliardi. In aumento anche il valore complessivo transato che ha raggiunto quasi i 105 miliardi di euro (erano 100 miliardi nel 2022), mentre diminuisce l'importo medio dell'operazione.