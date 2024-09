Giorgio Marchetti Uefa | Non fa piacere rinunciare a Milano è ovvio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “La nomina per la finale di Champions League 2027 era stata sospesa in attesa della conferma o meno se lo stadio di San Siro sarebbe stato sicuramente sgombro da lavori e nella configurazione che conosciamo. Siccome l’amministrazione comunale dinon è stata in grado di confermare l’assenza di lavori che impattino in qualche modo la capienza dello stadio e dei suoi dintorni, è evidente che non abbiamo potuto assegnare la finale”. Lo ha detto il vice segretario generale dell’, al GR Rai, parlando della decisione di revocare la finale di Champions League al Meazza di: “Lariaprirà un processo di candidature nei prossimi giorni. Se l’Italia vorrà partecipare, proponendo una sede compatibile e disponibile nel 2027, potrà farlo. Ma noi dobbiamo per forza passare da un processo di candidature.