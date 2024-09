Fango su Sinner per il doping? Un incrocio pericolosissimo | cosa può accadere in Cina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo la vittoria degli US Open e la morte di zia Margith (sorella di mamma Siglinde), Janniksi tuffa nel nuovo impegno di stagione. Il 26 settembre in, a Pechino, parte il Masters 1000 che l'altoatesino vinse lo scorso anno, iniziando una crescita inarrestabile che l'ha portato a essere numero uno al mondo agli ultimi Roland Garros. Il torneo, in diretta su Sky Sport, è pronto a iniziare e ha già il suo tabellone ufficiale. Per il 23enne la prima sfida è contro Nicolas Jarry, che a casa nostra, agli Internazionali d'Italia di Roma, è riuscito ad arrivare in finale perdendo solo contro Alexander Zverev.