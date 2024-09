Fabio De Vincente il nuovo singolo Stronza è virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 24 settembre 2024), la nuova canzone del cantautoreDe, èsu, anche grazie al videoclip, la nuova canzone del cantautoreDe, unico cantante al mondo ad essere in tour in Ucraina in questi mesi, nonostante la terribile guerra, èsu. A 2 settimane circa dall’uscita, il suono delviene riprodotto da noti influencer e non con spesso frasi “POV” su quando o quanto la vita sia “” con loro. Proprio dalla sua vita l’artista ha preso ispirazione per scrivere un brano vero, puro e sincero e a quanto pare anche il pubblico si sta riconoscendo. Il videoclip è stato girato su un tetto di un grattacielo a Kiev e a causa del continuo suonare delle sirene gli è stata data una durata di circa 55 secondi creando così un visual video che si ripete in loop per tutta la durata della canzone con un lyric.