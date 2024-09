È made in Napoli il primo premio del concorso di letteratura sportiva del Coni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024) ÈinildeldidelSono tre le sezioni del. E nella sezione tecnica hanno vinto Luca Bifulco, Alessandro Formisano, Giancarlo Panico, Mario Tirino con “Sport e comunicazione nell’era digitale”, Franco Angeli Editore. Un libro che osserva, studia ed elabora le profonde trasformazioni della comunicazione. Come cambiano le forme e i protagonisti della comunicazione? In che modo il ruolo degli attori sociali dello sport è ridefinito dalla digitalizzazione? Perché media e tecnologie digitali incidono in maniera rilevante sull’autonarrazione, sulle strategie di marketing e sulla vita stessa delle organizzazioni sportive? Incrociando le prospettive dell’analisi sociologica e della comunicazione strategica, il volume intende offrire alcune introduttive risposte a domande come queste.