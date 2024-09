Davide Bonolis fisico pazzesco dopo i 104 kg e i problemi | il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli lascia senza fiato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024)ha pubblicato un lungo post nel quale ha parlato per la prima volta di quello che ha passato durante l’infanzia e la prima adolescenza. Un lungo post che ha ripercorso quei momenti, vissuti tra ansia, dolori, traumi e disagi che lo hanno portato ad avere un rapporto tossico e malato con il cibo. Al post deldi, mammaha risposto scrivendo: “Io e papà siamo orgogliosi di te”. “Sapete tutti che io di post non ne faccio mai, ma in questo periodo io e la mia psicologa stiamo attraversando e ripercorrendo dolori traumi e disagi che hanno fatto nascere in me ansie, preoccupazioni e altro”, inizia così il post deldisu Instagram, dove ha pubblicato una carrellata tra foto e video. “Perché abbiamo divorziato”.