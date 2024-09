Colpito mentre dormiva con un coltello da cucina | sono gravi le condizioni del 67enne pontino La ricostruzione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) Emergono nuovi dettagli sul grave ferimento di unavvenuto domenica mattina, per mano della figlia 38enne,con unda. Ladell’episodio mette in evidenza lo stato di instabilità mentale della donna, che sembra aver agito sotto l’influenza di impulsi indipendenti dalla sua volontà . L’aggressione L’uomo si trovava a letto nella sua abitazione in viale Kennedy quando la figlia ha afferrato uncon una lama lunga circa venti centimetri e lo haall’addome, causando lesionia diversi organi interni. L’aggressione è avvenuta senza alcun apparente motivo,il padre. L’intervento dei soccorsi Ilè riuscito a chiedere aiuto alla moglie al suo risveglio, e quest’ultima ha immediatamente allertato il 112.