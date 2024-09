Ciclismo | al giovane russo Ermakov la 54esima Ruota D' Oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Terranuova Bracciolini (Arezzo), 24 settembre 2024 – Sul Viale Europa sede tradizionale di partenza e di arrivo e come al solito gremito di sportivi, è ladel ventenneRomandella CTF Victorious la prima a tagliare il traguardo della 54^D’Oro-92° Gran Premio Festa del Perdono, la gara internazionale riservata agli Under 23. Uno sprint ristretto dopo una gara velocissima e selettiva con tanti ritiri tra i 161 partenti, che ha confermato le ottime qualità di questo atleta al terzo successo stagionale.tre giorni prima del successo di Terranuova Bracciolini, aveva vinto anche la cronometro di Cerbara in Umbria. Una splendida condizione in questo finale di stagione per ilpronto ad altre prodezze. Al posto d’onore il sudafricano Stedman quindi Pinarello.