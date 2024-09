Cento operai tra i sapori Il Mercatissimo assume

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Banane fritte o pollo con il quimbombò? Zuppa a base di ali e coste inte dal platano e dal peperoncino? Non c’è molto tempo per decidere perchè il Mercato il Mercato Internazionale bussa ormai alle porte. E questa volta unisce aidi mezzo mondo proprio quelli cubani, compresa la croccante manioca e il mix tra fagioli neri e riso che arrivano da oltre oceano ma potrebbero tranquillamente sbarcare anche dal Valdarno. Venerdì 11 ottobre si aprirà la kermesse del gusto: alle 9 in punto e a quell’ora i quasi trebanchi dovranno essere "armati" fino ai denti. Una passerella di specialità, certo, ma anche di posti di lavoro. Perchè ilviaggia a tutta velocità, piazza ogni anno da tremila a trecinquantamila appassionati e li concentra spesso nelle stesse ore, dal pranzo alla cena fino alla maratona notturna.