Busto Arsizio bimbo di 3 anni rimane incastrato nel cestino dei rifiuti | salvato dai vigili del fuoco

(Di martedì 24 settembre 2024)(Varese), 23 settembre 2024 – Alle tre del pomeriggio in un asilo comunale diè scattato l’allarme. Un bambino di tresi mette a piangere e a urlare. È rimasto con una gamba incastrata neldeidi ferro e non riesce più a divincolarsi. Le insegnanti, subito accorse, hanno tentato di liberarlo, ma il rischio di fargli ancora più male e di procurargli delle lesioni le ha subito fatte desistere. Meglio dare l’allarme, avvisare i genitori, a lasciar fare a chi sa come intervenire in questi casi. Ci hanno infatti pensato ideldel distaccamento di-Gallarate con un lavoro minuzioso e paziente a liberare la gamba del bambino, e ci sono riusciti senza praticamente fargli un graffio. Ad assistere alle operazioni c’era anche il padre, arrivato intanto all’asilo. Alla fine il piccolo se l’è cavata con un grosso spavento.