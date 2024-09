Arriva la cometa del secolo | ecco quando potremo vederla Straordinario spettacolo in cielo

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Stando la “del”:la data e come– Un evento cosmico eccezionale sta perre: la “del”, la C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, si prepara a illuminare il, offrendo unoceleste di rara bellezza. Scoperta all’inizio del 2023, questaè considerata una delle più promettenti degli ultimi decenni. Nel nostro articolo vi diremo– e come – poter ammirare il fenomeno in. Ladel: un fenomenoIl suo passaggio vicino al Sole è previsto per il 27 settembre, ma sarà il 9 ottobre la data cruciale,laraggiungerà il massimo splendore e sarà visibile a occhio nudo. Gli esperti ritengono che la C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS possa superare in spettacolarità altre comete famose, come la Neowise del 2020.