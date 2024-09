America’s Cup Maschile Under 25 Luna Rossa con American Magic nella finalissima a match race

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024) Barcellona, 24 settembre, 2024 –giornata odiernaha concluso tre regate in seconda posizione e una al primo posto, guadagnando l’accesso alla, che definirà il vincitore della UniCredit YouthCup. Ancora condizioni ideali per i sei team impegnati nelle semifinali della UYAC, corse con un vento da S / SW intorno ai 12 nodi, che è andato aumentando nel corso del pomeriggio. La tensione era palpabilegiornata che avrebbe deciso i due top team finalisti e gli equipaggi si sono dati gran battaglia, come testimoniano gli incroci ravvicinati e le svariate penalità assegnate dagli arbitri.#01 Dopo una buona partenza,affronta la prima parte della bolina potente e aggressiva nel gruppo di testa, ma due penalità consecutive la fanno scendere in quarta posizione.