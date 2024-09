Amadeus disastroso alla seconda puntata cola a picco | clamoroso quanto fa e da chi viene battuto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) La gara di ascolti tra Chissà chi è sul Nove, Affari Tuoi su Rai 1 e Striscia la Notizia su Canale 5 ha avuto degli esiti disastrosi per, che conduce il nuovo programma su Discovery. E'emerge dai dati riportati da Davidemaggio.it. Ieri sera, lunedì 23 settembre, c'è stato il primo vero "scontro" tra i programmi di Stefano De Martino, Antonio Ricci enella fascia dell'access prime time. Insomma, la risposta a chi - come il Pd - attaccava il governo per aver "spinto"a lasciare Viale Mazzini arriva dai dati dello share. Impietosi. Affari Tuoi su Rai 1 è iniziato alle 20.15 per effetto dello sciopero in viale Mazzini e si è allungato in via straordinaria, durando più del solito, ben 74 minuti: mezz'ora in più rispettodurata media. Lo share, però, non sembra averne risentito: è stato del 23.6% con 4.874.000 spettatori.