Alis Di Caterina | Autotrasporto lo stop ai servizi nei porti danneggia il settore Siamo per il dialogo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) “Esprimiamo il nostro profondo apprezzamento per l’impegno che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trassta dimostrando per la nostra economia, sia a livello regionale che nazionale, e per le imprese del nostro. Pertanto, ancora una volta,ribadisce il proprio disaccordo verso qualsiasi forma di protesta che possa paralizzare ore ungià messo a dura prova e, pur comprendendo alcune recenti preoccupazioni emerse, intende prendere una netta distanza dalle recenti manifestazioni di dissenso e dagli scioperi o blocchi da e perstrategici proclamati da alcune associazioni operanti neldella Sicilia, legati alla percezione di lentezze burocratiche e insufficienza dei fondi destinati a misure incentivanti per il comparto”.