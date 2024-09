Abbandono di rifiuti in 12 nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024): gli incivili non vanno in ferie, ma per fortuna neppure i controlli. È proseguita anche durante il mese d’agosto la lotta contro l’deiin città, con un totale di 35 controlli svolti dagli agenti del nucleo di polizia ambientale, con l’ausilio delle telecamere ma anche attraverso servizi in borghese e ispezione dei: 12 i trasgressori identificati. Per 10 dei loro – individuati principalmente in via Paisiello, Cantalupo, nuova Rotatoria Bettola, Fucini e Sant’Alessandro – si è proceduto con sanzioni amministrative sulla base di regolamenti e dell’ordinanza comunale sulla raccolta differenziata. Le violazioni amministrative relative al regolamento di Polizia urbana prevedono il pagamento di una sanzione di 100 euro, mentre sono state assegnate sanzioni sia da 50 sia da 150 euro sulla base dell’ordinanza comunale.