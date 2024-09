Weekend giovani amaranto | pareggio della Primavera vittoria dell’Under 15 e sconfitta di misura per l’Under 17

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il settorele dell’Arezzo ha vissuto unintenso e ricco di emozioni, con prestazioni significative da parte delle varie categorie.Arezzo vs Pineto 2-2 La squadraha iniziato forte, trovando il vantaggio grazie a un colpo di testa vincente di Edoziogor su calcio d’angolo. L’Arezzo ha però sprecato diverse occasioni per raddoppiare, e all’inizio del secondo tempo, un errore difensivo ha consentito al Pineto di pareggiare. Successivamente, un gol dalla distanza del numero 7 del Pineto ha portato gli ospiti in vantaggio. L’Arezzo è riuscito a pareggiare con un rigore trasformato da Concetti, dopo un fallo del portiere su Camerini. La partita si è poi mantenuta equilibrata, con il risultato finale che ha fissato il 2-2. Nonostante il, la squadraha mostrato un buon gioco, pur mancando l’occasione di conquistare la