Un posto al sole trama 23 settembre 2024 | Niko ha paura

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 23 settembre 2024)Poggi sarà assalito dallaad Unal, come si evince dalladella soap opera partenopea di lunedì 23. Il giovane, di recente, ha appreso da Alberto che ha stretto un'alleanza con Angelo Torrente affinché uccidesse Eduardo Sabbiese. L'avvocato, infatti, ha scoperto il luogo dove il fratello di Rosa, Clara e il piccolo Federico si sono trasferiti dopo essere entrati nel programma di protezione testimoni. A quel punto, si è messo in contatto con il boss e gli ha passato quell'informazione per permettergli di portare a termine la sua vendetta contro Eduardo. Tuttavia, la diabolica alleanza tra Alberto e Torrente è saltata quando Palladini si è accorto che gli scagnozzi del boss fossero sul punto di uccidere Eduardo in presenza di Federico. Il legale, così, si è precipitato dal figlioletto e ha salvato la vita a lui e ad Eduardo.