Un fantasma s’aggira per l’Italia | è il partito di centro

Carlo Calenda si ostina, contro ogni evidenza, a tenere alta la bandiera di una forza "centrale" la cui ragion d'essere è nell'autonomia dagli schieramenti. Senza una legge elettorale proporzionale, appare però un'impresa velleitaria. Anche se qualche milione di elettori moderati non va alle urne, poiché si sente prigioniero di un bipolarismo da cui vorrebbe evadere. Può davvero esistere uno spazio elettorale autonomo per una forza che scelga con chi governare soltanto dopo il voto? Valide ragioni per rispondere sì, non meno valide per rispondere no