Ultime Notizie Roma del 23-09-2024 ore 13 | 10

(Di lunedì 23 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è iniziato il processo davanti alla Corte d’Appello di Venezia per Filippo Turetta che rischia l’ergastolo farò in modo di partecipare al processo solo quando è necessario Spero che finisca presto queste secondo quanto apprende da fonti accreditate le parole di Filippo Turetta il giorno dall’inizio del processo davanti alla Corte d’Appello di Venezia il referto non è Infatti presente in aula sono stato io ho sperato progettato la pistola in mano e ha confessato Michele lavopa 21 anni prese già noto alle forze dell’ordine è lui l’uomo fermato dai Carabinieri perché ritenuto il responsabile dell’omicidio di Antonella Lopez la 19enne uccisa la notte tra sabato e domenica in locale di Molfetta Bari e del perimento di 4 giovani tra 20 e 25 ha l’incontro con il CEO di Google Open ai vari ...