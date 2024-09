Traffico Roma del 23-09-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità permangono coda in prossimità dei lavori sulla tangenziale da Corso di Francia la Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo inoltre che è chiusa la rampa per la Prenestina per chi viaggia in direzione di San Giovanni inevitabili ripercussioni su viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta Maggiore e sulla tangenziale da via Prenestina a viale Castrense in questa direzione Al Gianicolense da questa mattina e fino al 4 ottobre lavori di potatura in via Leone XIII transito su carreggiata ridotta da via Pio IX a via Filippo Bernardini possibili difficoltà per la circolazione lavori di notte alla galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 chiusa in direzione di via della Pineta Sacchetti altri lavori interessano via Ostiense sempre tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto tra Viale Guglielmo Marconi e ...