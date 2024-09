Thunderbolts* | lo spettacolare trailer del nuovo film Marvel

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel primo pomeriggio odierno iStudios hanno finalmente rilasciato ildi, uno dei prossimidell’MCU. Ilsi concentra su alcuni dei personaggi dell’MCU (e quindi dei fumettiComics) che spesso vengono visti come villain, o parte di un piano non esattamente da parte dei buoni. Così come nei fumetti, però, questo particolare team sarà utilizzato per fare del bene. Nelvengono mostrati Yelena Belova di Florence Pugh,, John Walker/US Agent di Wyatt Russell, Antonia Dreykov/Taskmaster di Olga Kurylenko, Ava Starr/Ghost di Hannah John-Kamen e Bob Reynolds/Sentry di Lewis Pullman presi di mira in quella che sembra una trappola, ma anche il Bucky di Sebastian Stan impegnato in una qualche missione per conto di Valentina Allegra de Fontaine di Julia Louis-Dreyfus.