Spagna Tebas | La lotta alla pirateria la nostra sfida più grande

(Di lunedì 23 settembre 2024) Javier, presidente della Liga, al Nueva Economia Forum ha toccato varie tematiche inerenti – in maniera diretta e indiretta – il mondo del calcio. Una delle battaglie checontinua a combattere è quella relativatelevisiva e all’utilizzo di strumenti che portano perdite ingenti per il prodotto. “Dobbiamo prendere coscienza che questa è laprincipale dello sport in generale. Se questa dinamica non cambia tra due o tre anni troveremo una diminuzione degli introiti audiovisivi che si ripercuoterà su tutto il mondo del calcio. In Argentina, la giustizia ha costretto Google a rimuovere le app dai telefoni, insporgeremo denunce penali contro Google e anche in Francia, perché siamo stanchi. Basta. L’ultimo rapporto è della settimana scorsa: il 40% della popolazione spagnola pirata.