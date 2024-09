Souloukou aveva i giorni contati alla Roma i Friedkin l’avevano individuata come colpevole Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024), il’no, con Marco Juric, fa il punto sulla situazionee sulle dimissioni dell’amministratrice delegata greca Lina. Dimissioni diciamo non spontanee,ha scritto ieri il Napolista. Ecco cosa scrive oggi: Può bastare uno striscione a spiegare le dimissioni? No. A Trigoria raccontanoLinae inon siano mai stati così lontani. Una distanza diventata plastica negli ultimi, quando la proprietà è atterrata a. Il dettagliato report di Eric Williamson (braccio destro del presidente) e i colloqui con i senatori dello spogliatoio hanno mostrato aiuna realtà ben diversa dal racconto riportatopresidenza in questi mesi da Lina. Dgestione del mercatoquestione Dybala, finocacciata di De Rossi.