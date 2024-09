Reaffirmage | il potere di ringiovanire rimanendo se stesse

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Rughe d’espressione o pelle ‘in caduta libera’ su fianchi e pancia? C’è stato un tempo in cui, per contrastare questi inevitabili ma fastidiosi segni del tempo che passa, la tentazione era quella di cedere al famoso ‘ritocchino’. Affidarsi a bisturi o iniezioni significava però spesso anche dover mettere in conto il rischio di barattare la propria immagine in favore di un aspetto, più giovane sì, ma spesso poco naturale. Un nuovo concetto di ringiovanimento Fortunatamente le mode passano e anche il concetto di bellezza ha subito negli anni una profonda trasformazione: volti artefatti ed ‘effetto bambola’ non dettano più lo standard ideale e la moderna medicina estetica sta imboccando una strada sempre più personalizzata. Che non punta a trasformare ma a rispettare l’unicità e l’essenza di ciascuno.