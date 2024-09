Quanto The Penguin ha davvero della serie cult I Soprano

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Prova a guardare unasui gangster con un forte accentocosta orientale senza pensare a Tony. Difficile, vero? Colin Farrell, protagonista in The, lo sa bene. Il nuovo show HBO (trasmesso in esclusiva su Sky e streaming NOW dal 20.09.2024) derivato dal film The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson è unache sposta l'attenzione su Oz Cobb, alias The, perenne molestatore dell'uomo pipistrello. Farrell ha recentemente dichiarato a un giornalista dell'AFP alla première dello show che, sebbene avesse attinto a "tutto ciò che aveva mai letto o visto su quel mondo dei gangstercosta orientale" per prepararsi al ruolo, ha evitato di arrivare al punto di riguardare I. "Mi avrebbe dato problemi", ha ammesso. E si può capire perché.