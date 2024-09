Ordigno bellico scoperto a Sala Consilina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn, probabilmente risalente al secondo conflitto mondiale, è stato rinvenuto questa mattina tra i territori comunali die Sassano, in provincia di Salerno, nel corso di lavori di bonifica di condotte da parte di operai del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano. Si tratta di un proiettile di grosse dimensioni situato sottoterra in un terreno e nascosto da una fitta vegetazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia diche hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area circostante il rinvenimento. Nei prossimi giorni interverranno gli artificieri dell'Esercito che provvederanno a far brillare l'.