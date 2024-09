Migranti il piano del governo per flussi davvero regolari | controlli preventivi verifica dei contratti e più click day

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un vero e propriod’azione per migliorare il decretoe correggere ciò che rende i suoi meccanismi permeabile alle infiltrazioni della criminalità organizzata. A presentarlo alle parti sociali è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, precisando che si tratta di “ipotesi aperte” a “suggerimenti e proposte” di organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e delle associazioni di volontariato e umanitarie, con cui oggi ha avuto tre distinti colloqui a Palazzo Chigi. “Un quadro preoccupante” dal monitoraggio sul decretoNel suo intervento Mantovano ha spiegato dove ilintende agire, con un provvedimento in un prossimo Consiglio dei ministri, per “correggere” le anomalie riscontrate suidi