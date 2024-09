Meteo | in settimana due perturbazioni e poi il ritorno dell’anticiclone

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Duee ilafricano. E’ quadro delche, secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, caratterizzerà questa. La prima perturbazione, in transito in queste ore, interesserà gran parte delle regioni, la seconda colpirà soprattutto il nord. “Tra lunedì e martedì – spiega – la prima perturbazione interesserà quasi tutte le regioni. Nello specifico la giornata odierna sarà la più perturbata con precipitazioni diffuse e anche forti in Pianura Padana, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Mentre martedì la perturbazione sfilerà verso levante interessando ancora il nordest e nelle prime pure la Lombardia Un campo di alta pressione a matrice subtropicale, invece, inizierà a conquistare il sud con temperatura in aumento”.