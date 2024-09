M O raid israeliani in Libano | 100 morti fuga dei civili dal sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (askanews) – Almeno 100 persone sono morte e oltre 400 sono rimaste ferite neiaereiche questa mattina hanno colpito il sud del, dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato il via ad attacchi “diffusi” contro obiettivi Hezbollah, invitando la popolazione ad allontanarsi dai siti usati dal partito di Dio come depositi di armi. L’Idf ha riferito di aver colpito oltre 300 obiettivi del gruppo sciita libanese e il portavoce, Daniel Hagari, ha dichiarato che “ogni casa” colpita era usata da Hezbollah per immagazzinare armi, annunciando quindi nuovinella valle della Bekaa e lanciando un nuovo appello alla popolazione perché si allontani da siti Hezbollah. Non è chiaro quante siano le vittime Hezbollah degli attacchi odierni; il ministero della Sanità libanese ha riferito di donne, bambini e soccorritori tra le vittime.