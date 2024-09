LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | Luna Rossa devastante! Due vittorie su due per Gradoni e Ugolini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) 16:43 Si procede velocemente con la penultima regata di giornata.conferma il quartetto visto all'opera sino a questo momento. Vedremo se gli azzurri attaccheranno come sempre o attueranno una tattica conservativa. INIZIA GARA-7 DEL GIRONE A 16:42 Qualificazione e primo posto del raggruppamento per, che ha dominato in lungo e in largo nell'arco di queste prime sei regate. Vedremo se ci sarà qualche cambio nella composizione dell'equipaggio in vista degli ultimi due appuntamenti. 16:39 LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DOPO 6 REGATE 1-(ITA) 57 punti Q 2-American Magic (USA) 37 3-Athena Patway (GBR) 25 4-Team New Zealand (NZL) 25 5-Orient Express (FRA) 24 6-Alinghi (SUI 18 16:36 Prezioso secondo posto colto da Team New Zealand, che si rilancia nella corsa alle semifinali.