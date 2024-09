L’inflazione sale con visitatori e studenti Caro-vita al top

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) La città dove ilpicchia di più in Lombardia non è Milano. È Lecco, una dei più piccoli capoluoghi di provincia. Ad agostoannua è salita dell’1,3%, che si traduce in una media di 341 euro di rincari a famiglia. È il prezzo del turismo, ma anche della scienza. Nel 2023 la città dell’infanzia di Alessandro Manzoni e dei Promessi sposi su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno ha accolto 75mila turisti, una volta e mezzo il numero di quanti a Lecco ci abitano. "Lecco si è scoperta una città turistica e molti hanno messo in affitto appartamenti, che già scarseggiano – spiega Alfredo Licini, presidente di Federconsumatori della Cgil di Lecco -. A far liere ulteriormente il costo degli affitti ci sono anche glie i ricercatori del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.