L’importanza dell’utilizzo dei defibrillatori incontro tra la centrale 118 e Sba Arezzo

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Questa mattina alla Palazzina del 118 dell’Ospedale San Donato di, Simone Nocentini, responsabile di Area Dipartimentale Emergenza territoriale 118, ha ricevuto il presidente Scuola Basket, Mauro Castelli, e l’allenatore della squadra Under 19 della SBA, Umberto Vezzosi. Unper ribadiredella presenza di strumentazione DAE nei luoghi di attività sportiva (previsti dalle norme in vigore) e della formazione del personale delle società sportive per il loro utilizzo in casi di emergenza. “Grazie al progettoCuore - ha spiegato il dottor Nocentini - ad oggi abbiamo circa 1400 defribillatori sul territorio provinciale e oltre 45mila persone formate. Quella diè una delle province più cardio-protette d’Italia, a testimonianza del lavoro fatto in questi anni.